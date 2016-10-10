Шелковичные черви смогли сплести шелк из углеродных нанотрубок

Полученный материал на 50% прочнее, чем обычный шелк.

Ученые кормили червей листьями, которые опрыскали раствором графена

Китайские исследователи провели эксперимент, в рамках которого им удалось заставить гусениц обычных шелкопрядов производить "армированный" шелк, покрытый углеродными нанотрубками, сообщает Scientific American.

В ходе эксперимента ученые кормили шелковичных червей листьями, которые были опрысканы 0,2% раствором углеродных нанотрубок или графена. Затем ученые собрали шелк из коконов, которые сплели гусеницы, стандартным способом. Обработка уже закрученных коконов потребовала бы растворения наноматериалов токсичными химическими растворителями, которые могли бы остаться на шелке, а потому метод кормления в данном случае является более простым и экологически чистым.

Полученный в результате материал оказался на 50% более стойким на разрыв, чем обычный шелк. Он также проводит электричество после нагрева до 1050 градусов Цельсия.

Ранее ученые установили, что бегемоты являются хищными животными. К парадоксальному на первый взгляд выводу ученые пришли, исследовав эпидемию ящура среди бегемотов, которые живут на территории Замбии и Уганды. По сведениям исследователей, ящур распространялся среди бегемотов необычным способом – он поражал не отдельных особей, а всю популяцию гиппопотамов сразу, таким образом, от болезни умирали одновременно 50 и больше бегемотов. Смертность бегемотов от ящура в среднем в 5-10 раз выше, чем среди других травоядных.