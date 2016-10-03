Ученые рассказали о секрете работы "плаща-невидимки" раковых клеток

В раковых клетках отсутствует белок IL-33.

Раковые клетки научились скрываться от иммунной системы

Ученые заявили о том, что раковые клетки скрывают себя от иммунной системы и беспрепятственно двигаются по организму благодаря отсутствию в них белка IL-33, который используется иммунитетом в качестве опознавательного знака рака. Выводы ученых были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи изучили молекулы ДНК, которые были извлечены из сотен раковых опухолей пациентов, которые проходили лечение в одной из клиник Ванкувера на протяжении последних пяти лет. Изучив мутации в их геноме, исследователи установили, что раковые заболевания чаще всего "возрождались" в теле тех пациентов, у которых наблюдались мутации в гене IL-33.

Данный участок ДНК и связанный с ним белок интерлейкин-33 играют важную роль в работе иммунной системы. Они синтезируются внутри обычных клеток при появлении серьезных неполадок в работе различных клеточных механизмов внутри них, и выделение молекул IL-33 во внешнюю среду привлекает внимание лимфоцитов и других клеток иммунной системы. Повреждения в структуре IL-33 считались до недавнего времени причиной развития различных видов астмы, аллергий и сенной лихорадки.

По мнению исследователей, белок играет важную роль в оповещении иммунной системы о наличии раковой опухоли. В пользу этого говорит то, что подавление работы IL-33 при помощи специальных РНК-молекул привело к тому, что в раковых клетках снизился не только уровень интерлейкина, но и целого ряда молекул на поверхности клетки, входящих в так называемый "главный комплекс гистосовместимости".

Если на поверхности опухоли отсутствуют эти клетки, она становится невидимой для иммунных клеток, которые окружают первичную опухоль. По мнению исследователей, восстановление нормальной работы IL-33 поможет "починить" комплекс гистосовместимости и сделать раковые клетки видимыми для иммунитета.

Исследователи ввели подобные "невидимые" опухоли в тело мышей и обработали часть из них особым ретровирусом, который "починил" IL-33. Это замедлило рост опухоли и предотвратило развитие метастазов.

Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основечерных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra. Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком.

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