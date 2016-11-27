Sansung работает над созданием самосгибающегося дисплея

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В основе разработки лежат полимерные материалы.

Samsung запатентовала новый материал для гибких смартфонов

Компания Samsung получила патент, который описывает особый полимерный состав, который предлагается использовать при создании гибкой основы, переживающей многократное сгибание и разгибание.

Гибкий материал будет создан на основе полиэтилена, поликарбоната, полиакрилата, полиэфироимида, полиэфирсульфона, а также полиимида. В конечном итоге получается материал с сетчатой структурой, который поддерживает собственную целостность при сгибании.

Главная особенность материала заключается в в возможности самостоятельного преобразования электрической энергии в механическую. Так называемая "интеллектуальная система материала" может самостоятельно деформировать дисплей без воздействия внешней механической силы.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.