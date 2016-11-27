Sansung работает над созданием самосгибающегося дисплея

В основе разработки лежат полимерные материалы.
Гибкий материал будет создан на основе полиэтилена, поликарбоната, полиакрилата, полиэфироимида, полиэфирсульфона, а также полиимида. В конечном итоге получается материал с сетчатой структурой, который поддерживает собственную целостность при сгибании.
Главная особенность материала заключается в в возможности самостоятельного преобразования электрической энергии в механическую. Так называемая "интеллектуальная система материала" может самостоятельно деформировать дисплей без воздействия внешней механической силы.
Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.
Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.
10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.4pda.ru