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Sansung работает над созданием самосгибающегося дисплея

27 ноября в 14:40

В основе разработки лежат полимерные материалы.

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Samsung запатентовала новый материал для гибких смартфонов
Компания Samsung получила патент, который  описывает особый полимерный состав, который предлагается использовать при создании гибкой основы, переживающей многократное сгибание и разгибание.

Гибкий материал будет создан на основе  полиэтилена, поликарбоната, полиакрилата, полиэфироимида, полиэфирсульфона, а также полиимида. В конечном итоге получается материал с сетчатой структурой, который поддерживает собственную целостность при сгибании. 

Главная особенность материала заключается в в возможности самостоятельного преобразования электрической энергии в механическую. Так называемая "интеллектуальная система материала" может самостоятельно деформировать дисплей без воздействия внешней механической силы.

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Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

По материалам: 4pda.ru
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Тэги смартфон материал Samsung дисплей
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