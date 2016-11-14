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Samsung запатентовала новые голографические технологии для телевизоров

14 ноября в 15:16

3D-изображение на новых телевизорах можно будет увидеть без специальных очков.

Samsung
Samsung патентует новые технологии для телевизоров
rian.com.ua
Южнокорейская компания Samsung запатентовала новое поколение дисплеев телевизоров с использованием голографических технологий.

Первое поколение 3D-телевизоров компании было встречено пользователями без энтузиазма, поскольку для всех моделей необходимы были 3D-очки для просмотра видео. Новая же разработка компании позволяет просматривать 3D-контент без использования каких-либо дополнительных аксессуаров.

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Стоит отметить, что другие производители также работают над технологиями 3D без очков. Например, существовал проект i3D, который на примере Apple iPad показал возможности отображения трехмерного изображения с помощью отслеживания движений планшета и головы пользователя.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.

По материалам: 4pda.ru
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