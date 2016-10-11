Samsung заявила об окончательном прекращении производства Galaxy Note 7

По меньшей мере, пять замененных смартфонов взорвались.

Samsung больше не будет производить Galaxy Note 7

Компания Samsung заявила о том, что прекращает производство смартфонов Galaxy Note 7 по всему миру из-за случаев взрыва устройств, сообщает The Verge . Как подчеркивает издание, минимум пять замененных смартфонов взорвались во время использования.

"Безопасность наших пользователей является нашим приоритетом, поэтому мы решили прекратить производство и продажу Galaxy Note 7", заявили представители Samsung.

Заявление о прекращении производства смартфонов последовало за обращением компании к партнерам с просьбой приостановить продажи Galaxy Note 7.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.