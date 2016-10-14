Samsung потеряет еще около $ 3 млрд из-за отзыва Galaxy Note 7

В третьем квартале 2016 года убытки компании составили около 2 млрд долларов.

Акции Samsung подешевели максимальными темпами с 2008 года samsung.com

Южнокорейская компания Samsung Electronics Co. сообщила, что сокращение прибыли вследствие отказала от выпуска Galaxy Note 7 составит порядка 3 млрд долларов в ближайшие два квартала.

Согласно последнему отчету, в третьем квартале этого года убытки составили около двух миллиардов долларов.

Galaxy Note 7 поступил в продажу в августе этого года. Вскоре от покупателей начали поступать жалобы на бракованные батареи, взрывающиеся при зарядке. В связи с этим компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После было выпущено обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.Однако даже замененные флагманы продолжили взрываться. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

11 октября Samsung заявила об окончательном прекращении производства Galaxy Note 7. Как результат акции компании подешевели максимальными темпами с 2008 года - на 8%. Капитализация сократилась до 195,6 миллиарда долларов.