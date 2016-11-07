Samsung оборудует Galaxy S8 искусственным интеллектом – WSJ

Тестирование новой функции вынуждает компанию отложить выпуск флагмана.

Samsung оснастит Galaxy S8 искусственным интеллектом

Компания Samsung добавит в новый флагманский смартфон Galaxy S8 физическую кнопку вызова персонального помощника с технологией искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания, кнопка для вызова помощника будет располагаться на боковой грани смартфона, а сам ассистент будет напоминать Siri от компании Apple. Вместе с тем, разработанный Samsung прототип не является финальным, и дизайн нового смартфона может измениться.

Необходимость проведения тестирования новой функции вынуждает компанию, которая обычно представляет новые флагманы в феврале, отложить релиз Galaxy S8. Вероятно, новый смартфон будет представлен в апреле.

Введение новой функции обусловлено необходимостью компании вернуть доверие пользователей после скандала с Galaxy Note 7.

Официальные представители Samsung отказались комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.