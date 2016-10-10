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Акции Apple обновили максимум года из-за проблем с флагманом Samsung

10 октября в 22:44

Бумаги компании из Купертино торговались по $ 116,49 за акцию.

Apple
Акции Apple рекордно выросли
macfiesta.com

Цена акций Apple Inc. обновила максимум 2016 года на фоне приостановки производства основным конкурентом Samsung Electronics флагманских смартфонов Galaxy Note 7, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Nasdaq.

По состоянию на 21:17 по киевскому времени бумаги компании из Купертино торговались по $ 116,49 за акцию, что выше прошлого показателя на 2,13%.

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Как сообщалось ранее, Samsung временно приостанавливает производство Galaxy Note 7 после сообщений о том, что некоторые из замененных устройств загорелись во время использования. На текущий момент известно о трех случаях загорания замененных флагманов компании.

Напомним, после первых случаев воспламенения компания была вынуждена отозвать смартфоны Galaxy Note 7 и заменить их. В результате капитализация Samsung за два дня упала на 22 млрд долларов.

По материалам: Коммерсантъ
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Тэги Samsung Galaxy смартфон производство бумага Apple
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