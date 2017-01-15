Самая компактная ракета-носитель в мире упала в море во время запуска

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Система связи с ракетой отказала после отделения первой ступени.

JAXA не удалось запустить в космос самую маленькую ракету-носитель

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило о том, что запуск самой компактной ракеты -носителя в мире SS-520-4 со спутником CubeSat на борту завершился неудачей, сообщает The Japan Times

Отделение первой ступени прошло удачно, но затем связь с ракетой была прервана. Спустя три минуты после потери связи с ракетой, специалисты агентства обнаружили, что во второй ступени не произошло воспламенение топлива. Ракета упала в море.

JAXA более не планирует запуск подобных ракет.

Ракета отличается компактными размерами: ее длина составляет 10 метров, а диаметр – 52 сантиметра. В случае успешного запуска, ракета стала бы самой маленькой ракетой-носителем из всех, которые используются для доставки на орбиту миниспутников.

Ранее сообщалось о том, что компания SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с десятью спутниками.