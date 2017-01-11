NASA опубликовало снимок Cкалистых гор из космоса

Снимок был сделан с борта МКС.

NASA опубликовало снимок скалистых гор с борта МКС

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции , сделал снимок Скалистых гор. Снимок был опубликован на сайте NASA.

В подписи к фото Песке написал "Скалистые горы настолько высоки, что даже облака не могут их пересечь".

NASA

В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.