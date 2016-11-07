Прокуратура Германии начала расследование в отношении Цукерберга и других менеджеров Facebook

Топ-менеджмент компании подозревается в разжигании межнациональной розни.

Марка Цукерберга подозревают в разжигании межнациональной розни extremetech.com

Прокуратура Германии начала расследование в отношении основателя социальной сети Facebook Марка Цекурберга , который подозревается в разжигании межнациональной розни, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, среди подозреваемых также оказалась менеджер компании Шерил Сандберг, главный лоббист компании Ричард Аллан и его берлинская коллега Ева-Мария Киршзипер.

Расследование инициировано по жалобе адвоката из Вюрцбурга (земля Бавария) Чан-Джо Юня, который обвиняет топ-менеджмент компании в поощрении распространения призывов к убийствам, угрозам насилия, высказываниям, отрицающим холокост, и в других преступлениях.

Адвокат утверждает, что компания не удаляет посты, которые противоречат законодательству, и он уже подготовил соответствующие материалы для прокуратуры Мюнхена.

В марте этого года Федеральное ведомство по картелям возбудило дело в отношении американской компании Facebook Inc. USA, а также ее ирландской "дочки" и немецкого представительства Facebook Germany GmbH. Речь идет об условиях пользовательского договора для участников соцсети, касающихся использования компанией личных данных пользователей.