Facebook запустил платный корпоративный чат Workplace

С помощью приложения сотрудники компаний смогут выполнять совместные задания.

Facebook запустил платный чат для сотрудников компаний Pixabay

Компания Facebook Inc. заявила о запуске платного приложения Workplace, с помощью которого сотрудники компаний смогут общаться друг с другом и выполнять совместные проекты.

Новая платформа представляет собой несколько измененную версию Facebook. В ней можно создавать групповые чаты, персонализированную ленту новостей, совместно работать с документами, а также совершать видеозвонки. Кроме того, социальная сеть обладает повышенной защитой от хакеров и не содержит рекламы.

Стоимость использования Workplace составляет три доллара в месяц за человека для первой тысячи работников, два доллара для последующих девяти тысяч человек. Для остальных работников компании пользование социальной сетью составит доллар в месяц.

Последние два года приложение тестировали тысячи компаний по всему миру, включая норвежскую телекоммуникационную фирму Telenor - она перевела на платформу 35 тыс. своих сотрудников.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.