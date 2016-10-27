Прибыль Samsung упала на 30% из-за неудачи Galaxy Note 7

Прибыль компании составила 4,57 миллиарда долларов.

Прибыль Samsung сократилась на 30%

Прибыль компании Samsung в третьем квартале текущего года сократилась на 30% из-за отзыва и прекращения производства смартфонов Galaxy Note 7 , сообщает Reuters

Прибыль компании составила 5,2 триллиона вон (4,57 миллиарда долларов). Как отмечает издание, изначально Samsung оценила свою прибыль в 7,8 триллионов вон, но сократила ее из-за провала смартфонов Note 7.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.