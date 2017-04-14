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Предки человека побороли аналог ВИЧ миллионы лет назад – ученые

14 апреля в 18:06

Вирус вымер примерно 8-11 миллионов лет назад.

ВИЧ
Предки человека успешно побороли аналог ВИЧ
Naked Science
Ученые обнаружили в человеческой ДНК следы вируса – аналога ВИЧ, с которым предки человека справились около восьми миллионов лет назад. О находке ученых сообщается в журнале eLife.

В ходе исследования ученые изучили фрагменты ретровирусов, обнаруженных недавно в геномах человека, высших приматов и различных обезьян, живущих в Африке. Внимание исследователей привлек вирус HERV-T, присутствующий в ДНК всех обезьян и приматов, вызывавший массовые эпидемии среди предков человека как минимум 25 миллионов лет назад. Этот патоген, судя по структуре его фрагментов, полностью "вымер" примерно 8-11 миллионов лет назад, причина чего была загадкой для ученых.

Исследователям удалось восстановить часть генов вируса и  узнать, как он проникал в организм первых сухоносых обезьян, общих предков человека с современными приматами Африки. Как оказалось, он заражал клетки, действуя аналогично вирусу иммунодефицита, цепляясь за определенный белковый вырост на их поверхности, MCT1, который организм использует для очистки клеток от молочной кислоты.

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Анализируя структуру гена env, который отвечает за эту функцию вируса, ученые натолкнулись на неожиданную вещь – этот участок сохранился в человеческом геноме почти в первозданном виде, с крайне небольшими изменениями. Аналогичная картина наблюдалась у всех приматов и обезьян, чьи предки отщепились от общего древа эволюции с человеком примерно восемь миллионов лет назад. 

Это было удивительно по той причине, что вирусная ДНК обычно является "мусором" с точки зрения эволюции и поэтому в ней постепенно накапливаются ошибки. С геном env вируса HERV-T этого не происходило, что означает, что он был важен для выживания предков людей, горилл, шимпанзе и других относительно "новых" видов приматов.

Исследователям удалось проследить за эволюцией вируса и установить, что организм приматов приспособил env для борьбы с HERV-T, используя этот ген для удаления выростов MCT1 с поверхности клеток. Благодаря этому вирус просто не может проникнуть в клетки, и они избегают заражения. 

Ранее сообщалось о том, что ученые успешно испытали прививку от ВИЧ. Ученые научили иммунную систему грызунов распознавать частицы ВИЧ с помощью "коктейля" из особых белков, похожих по структуре на части оболочки вируса.

По материалам: РИА Новости
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Тэги вирус ученые ВИЧ ДНК
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