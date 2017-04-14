Предки человека побороли аналог ВИЧ миллионы лет назад – ученые

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Вирус вымер примерно 8-11 миллионов лет назад.

Предки человека успешно побороли аналог ВИЧ Naked Science

Ученые обнаружили в человеческой ДНК следы вируса – аналога ВИЧ , с которым предки человека справились около восьми миллионов лет назад. О находке ученых сообщается в журнале eLife.

В ходе исследования ученые изучили фрагменты ретровирусов, обнаруженных недавно в геномах человека, высших приматов и различных обезьян, живущих в Африке. Внимание исследователей привлек вирус HERV-T, присутствующий в ДНК всех обезьян и приматов, вызывавший массовые эпидемии среди предков человека как минимум 25 миллионов лет назад. Этот патоген, судя по структуре его фрагментов, полностью "вымер" примерно 8-11 миллионов лет назад, причина чего была загадкой для ученых.

Исследователям удалось восстановить часть генов вируса и узнать, как он проникал в организм первых сухоносых обезьян, общих предков человека с современными приматами Африки. Как оказалось, он заражал клетки, действуя аналогично вирусу иммунодефицита, цепляясь за определенный белковый вырост на их поверхности, MCT1, который организм использует для очистки клеток от молочной кислоты.

Анализируя структуру гена env, который отвечает за эту функцию вируса, ученые натолкнулись на неожиданную вещь – этот участок сохранился в человеческом геноме почти в первозданном виде, с крайне небольшими изменениями. Аналогичная картина наблюдалась у всех приматов и обезьян, чьи предки отщепились от общего древа эволюции с человеком примерно восемь миллионов лет назад.



Это было удивительно по той причине, что вирусная ДНК обычно является "мусором" с точки зрения эволюции и поэтому в ней постепенно накапливаются ошибки. С геном env вируса HERV-T этого не происходило, что означает, что он был важен для выживания предков людей, горилл, шимпанзе и других относительно "новых" видов приматов.

Исследователям удалось проследить за эволюцией вируса и установить, что организм приматов приспособил env для борьбы с HERV-T, используя этот ген для удаления выростов MCT1 с поверхности клеток. Благодаря этому вирус просто не может проникнуть в клетки, и они избегают заражения.

Ранее сообщалось о том, что ученые успешно испытали прививку от ВИЧ. Ученые научили иммунную систему грызунов распознавать частицы ВИЧ с помощью "коктейля" из особых белков, похожих по структуре на части оболочки вируса.