После землетрясения острова Новой Зеландии стали ближе друг к другу на 2 метра

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Зафиксированы изменения географического положения многих городов и районов Новой Зеландии.

Острова Новой Зеландии приблизились друг к другу

Из-за землетрясения два основных острова Новой Зеландии – Северный и Южный – сблизились на 2 метра. Ученые также зафиксировали изменения географического положения многих городов и районов страны.

"Замеры, сделанные с использованием системы глобального позиционирования (GPS), показали ошеломляющие результаты - нам удалось установить, что расположенный на северо-восточном крае острова Южный мыс Кемпбелл поднялся почти на метр и приблизился к острову Северный больше чем на 2 метра", - сообщила научный сотрудник Новозеландской национальной сейсмологической службы Натали Балфур, пишет "Укринформ".

Сообщается, что столица Новой Зеландии - Веллингтон - сместилась к северу на 2-6 см, город Крайстчерч также подвинулся на 2 см в северном направлении, а некоторые районы западного побережья острова Южный сместились к востоку примерно на 10 см.

Напомним, ученые уже заявили о том, что землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло в Новой Зеландии 14 ноября, фундаментально изменило то, как устроены недра Земли в районе острова Южный. Сравнив снимки острова до землетрясения и после, ученые обнаружили шесть новых разломов.

Как сообщалось, в Новой Зеландии 14 ноября произошло три мощных землетрясения - магнитудой 6,2, 7,8 и 6,5 с серией повторных толчков. Землетрясение вызвало цунами. В результате стихийного бедствия погибли 2 человека, есть многочисленные разрушения.