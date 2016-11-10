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Землетрясение также ощущалось в Болгарии и Македонии.

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,7 United Nations Photo/Flickr

На севере Греции произошло землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и был зафиксирован в районе города Кристони в 14:12 по местному времени, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки ощущались в Болгарии и Македонии. Однако информация о жертвах и пострадавших пока не пуступала.

Напомним, 3 ноября в Италии произошло новое землетрясение. Ночные подземные толчки ощущались в Риме. Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в ночь на 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.

В Италии имеются два глубоких разлома земной коры, что является причиной землетрясений.