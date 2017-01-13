Panasonic представила домашнего робота-помощника

Корпус робота выполнен в форме яйца.
Высота робота составляет 29 сантиметров, в его крышке установлен проектор. Pico умеет самостоятельно передвигаться по ровной поверхности на скорости до 3,5 километров в час, а заряда его батареи хватает на шесть часов. В "шее" робота установлено три сервопривода, благодаря которым Pico может двигать крышкой с проектором, что оживляет его поведение.
Компания не раскрывает все возможности робота, но известно, что в будущем будет выпущено программное обеспечение с поддержкой интерактивных игр.
Ранее ученые научили робота сомневаться в правильности указаний человека. Получив приказ, робот не сразу его выполняет, а сначала анализирует свои навыки и физические возможности выполнить приказ. Кроме этого рассматривается положение робота в системе отношений "начальник-подчиненный": робот "думает", должен ли он вообще выполнять этот приказ. Чтобы это случилось, отдавший распоряжение должен обладать соответствующими полномочиями.N+1