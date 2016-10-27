Палеонтологи нашли свидетельство битвы древних подводных монстров

Нападавший оставил в черепе жертвы длинный тонкий зуб.
Длина обнаруженного черепа составляла около метра, он принадлежал представителю вида Mosasaurus missouriensis, длина которого достигала шести метров. Под глазницей у него исследователи обнаружили след укуса. Рана начала заживать, но не смогла зарасти до конца, потому что нападавший оставил в ней свой зуб.
Исследователи изучили зуб и пришли к выводу, что он принадлежал мезозавру сопоставимых размеров. По мнению ученых, схватка была брачным сражением, а не охотой.
Ранее палеонтологи нашли останки гигантского древнего крокодила, "каролинского мясника". Животное, жившее 231 миллионов лет назад, возможно, было самым смертоносным существом на Земле до эволюции крупнейших динозавров.Популярная механика