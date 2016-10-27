Палеонтологи нашли свидетельство битвы древних подводных монстров

Нападавший оставил в черепе жертвы длинный тонкий зуб.

Найдены свидетельства существования подводной битвы древних монстров

обнаружили в Канаде череп огромного морского хищника мезозавра, жившего около 70 миллионов лет назад, который помог им пролить свет на битвы подводных монстров, происходившие в древности. Описание находки было опубликовано в журнале Society for Vertebrate Paleontology.

Длина обнаруженного черепа составляла около метра, он принадлежал представителю вида Mosasaurus missouriensis, длина которого достигала шести метров. Под глазницей у него исследователи обнаружили след укуса. Рана начала заживать, но не смогла зарасти до конца, потому что нападавший оставил в ней свой зуб.

Исследователи изучили зуб и пришли к выводу, что он принадлежал мезозавру сопоставимых размеров. По мнению ученых, схватка была брачным сражением, а не охотой.

Ранее палеонтологи нашли останки гигантского древнего крокодила, "каролинского мясника". Животное, жившее 231 миллионов лет назад, возможно, было самым смертоносным существом на Земле до эволюции крупнейших динозавров.