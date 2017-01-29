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Опубликованы первые фото Амазонского рифа

29 января в 19:28

Ученые работают над нанесением рифа на карту, в настоящее время обработано только 5% информации.

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Амазонский риф 1 < >
Ученые нашли риф в неожиданном месте Фото Greenpeace

Амазонский риф 1
Ученые нашли риф в неожиданном месте
Greenpeace
Активисты экологической организации Гринпис опубликовали первые фотографии огромной системы коралловых рифов Атлантического океана вблизи устья Амазонки, сообщает BBC Ukrainian.

В организации отмечают, что Амазонского риф – это 9,5 тысяч квадратных километров кораллов, губок и родолитов. Его протяженность – около 10 тысяч метров. Глубина – от 25 до 120 метров.

Правительство Бразилии намерено начать бурение скважин рядом с рифом, в настоящее время экологи Гринписа протестуют против такого решения.

"Система рифов важна по многим причинам, среди которых то, что она имеет уникальные характеристики в плане использования и доступности света, а также из-за физико-химических свойств воды. У нее огромный потенциал для новых видов, она также крайне важна для экономического благосостояния рыбацких общин, проживающих вдоль побережья Амазонии", - отмечает исследователь Нильс Асп из Федерального университета Пара.

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Ученые открыли риф в апреле 2016 года и были удивлены своим открытием, так как не ожидали обнаружить риф в таком малоподходящем, по их мнению, месте.

По словам Нильса Аспа, теперь его команда намерена заняться нанесением рифа на карту. Пока что картографами обработано лишь 5% его территории.

По материалам: BBC Україна
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Тэги риф система фото открытие экология Гринпис Бразилия
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