Опубликованы первые фото Амазонского рифа

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Ученые работают над нанесением рифа на карту, в настоящее время обработано только 5% информации.

Ученые нашли риф в неожиданном месте Greenpeace

Активисты экологической организации Гринпис опубликовали первые фотографии огромной системыАтлантического океана вблизи устья Амазонки, сообщает BBC Ukrainian

В организации отмечают, что Амазонского риф – это 9,5 тысяч квадратных километров кораллов, губок и родолитов. Его протяженность – около 10 тысяч метров. Глубина – от 25 до 120 метров.

Правительство Бразилии намерено начать бурение скважин рядом с рифом, в настоящее время экологи Гринписа протестуют против такого решения.

"Система рифов важна по многим причинам, среди которых то, что она имеет уникальные характеристики в плане использования и доступности света, а также из-за физико-химических свойств воды. У нее огромный потенциал для новых видов, она также крайне важна для экономического благосостояния рыбацких общин, проживающих вдоль побережья Амазонии", - отмечает исследователь Нильс Асп из Федерального университета Пара.

Ученые открыли риф в апреле 2016 года и были удивлены своим открытием, так как не ожидали обнаружить риф в таком малоподходящем, по их мнению, месте.

По словам Нильса Аспа, теперь его команда намерена заняться нанесением рифа на карту. Пока что картографами обработано лишь 5% его территории.