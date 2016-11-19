США на 5 лет отказались от бурения скважин в Арктике

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Экологи считают, что буровые работы в Арктике могут ускорить глобальное потепление.

Американцы решили повременить с бурением в Арктике gazprom.ru

Администрация Барака Обамы на ближайшие 5 лет заблокировала планы по бурению новых нефтяных и газовых скважин на арктическом шельфе, оказавшись планов сдачи в аренду нефтегазоносных участков шельфа в Чукотском море, море Бофорта и заливе Кука.

Согласно опубликованному министерством внутренних дел США документу, вопрос о сдаче в аренду этих участков должен рассматриваться только в 2022 году, сообщает Русская служба ВВС.

Сообщается, что недавно избранный новым президентом США Дональд Трамп что отменит ограничения, которые администрация пока еще действующего президента Соединенных штатов Барака Обамы ввела для нефтегазовых компаний, в том числе и в Арктике. Однако процедура отменны этих решений может занять до двух лет.

Что касается введенного запрета для арктического шельфа, то его приветствовали экологи. Они считают, что бурение в Арктике угрожает морским млекопитающим и будет способствовать ускорению процессов глобального потепления. Также экологи отмчают, что вероятность крупной аварии при бурении в Арктике очень высока, а ликвидировать разлив нефти среди льдов почти невозможно.

Ранее сообщалось, что североевропейское отделение экологической организации Greenpeace и норвежская молодежная организация "Природа и молодежь" подали в суд на власти Норвегии из-за бурения нефтяных скважин в Арктике.