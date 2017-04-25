Обнаружены гусеницы, которые едят пластиковые пакеты

Гусеницы могут быть использованы для переработки мусора.

Гусеницы способны поедать пластик с рекордной скоростью

Ученые заявили о том, что гусеницы обычной восковой моли оказались способны поедать полиэтилен и другие виды пластика , что позволяет использовать их для утилизации мусора. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Current Biology.

Как подчеркивает одна из исследователей Федерика Бертоккини, она случайно обнаружила гусениц, ухаживая за пчелами в своем саду. В ульях пчел, по словам биолога, помимо самих пчел и их паразитов, часто живут гусеницы большой восковой моли, которых интересует не мед или жительницы колонии, а восковые стенки их сот. Очищая улей своих пчел от подобных гусениц, Бертоккини положила их в пластиковый пакет. Позже она обнаружила, что гусеницы начали есть полиэтилен.

Затем Бертоккини продолжила наблюдение за гусеницами в лаборатории и установила, что они способны поедать полиэтилен с почти рекордной скоростью - за полдня около ста гусениц съели почти 100 милиграмм пакета, что в тысячи раз больше скорости разложения пластика при помощи бактерий и других насекомых.

Как предполагают ученые, организм гусениц, по всей видимости, вырабатывает особый фермент, который разрывает связи между звеньями полимерных молекул и превращает их в этиленгликоль — токсичный для человека спирт. Аналогичные связи присутствуют в полимерных молекулах, составляющих основу пчелиного воска, что может объяснять, почему гусеницы моли так активно поедают пластик.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили червей, которые питаются пенопластом. В лаборатории 100 червей ежедневно поедали 34-39 миллиграммов пенопласта. Примерно половину пластика их организм превращал в двуокись углерода (ровно столько же, сколько и при употреблении нормальной пищи). Остальной углерод черви переводили в биодеградировавшую массу.