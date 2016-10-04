iPhone 7 разрешены для использования на территории Украины

Новые смартфоны Apple были внесены в соответствующий реестр.

iPhone 7 разрешен для использования в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) внесла смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте регулятора.

Внесение смартфонов компании Apple в данный реестр означает, что они могут использоваться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования.

Ранее глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил о том, что на территории Украины нет сертифицированных iPhone 7 и что все они завозятся нелегально.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников. Официальные поставки смартфонов в Украину ожидаются в середине ноября.