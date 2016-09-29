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Apple выпустит iPhone 8 вместо iPhone 7s - Business Insider

29 сентября в 10:35

Новый гаджет получит дисплей "от кромки до кромки" с интегрированным в него камерой и сканером отпечатков пальцев Touch ID.

iPhone 8
В Apple не стали комментировать слухи про новый гаджет
ferra.ru
Компания Apple в израильском офисе в Герцлии разрабатывает "железо" для  iPhone 8, который, как ожидается, выйдет в следующем году, сообщает Business Insider.

По словам сотрудника компании, новый яблочный флагман будет существенно отличаться от iPhone 6s и iPhone 7, которые были подвергнуты критике за свою схожесть. По предварительной информации, iPhone 8 получит стеклянный корпус, дисплей "от кромки до кромки" с интегрированным в него камерой и сканером отпечатков пальцев Touch ID и избавится от традиционной кнопки Home. Возможно внедрение беспроводной зарядки. Кроме того, улучшится камера устройства.

Стоит отметить, что собеседник издания говорил именно об iPhone 8, как о следующей модели Apple, а не о iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.

В то же время, представитель Apple заявил, что компания не станет комментировать слухи и спекуляции.

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Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По материалам: ZN.UA
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Тэги iPhone Apple смартфон
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