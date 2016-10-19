Новая цель аппарата New Horizons может оказаться "самым красным" объектом Солнечной системы

Аппарат достигнет своей цели 1 января 2019 года.
Объект 2014 MU69 располагается на расстоянии 1,6 миллиона километров за орбитой Плутона. New Horizons достигнет его 1 января 2019 года. Как показывают наблюдения с помощью телескопа "Хаббл", поверхность объекта окрашена в такой же красный цвет, как и поверхность Плутона, но может быть даже "краснее".
"Мы ожидаем много интересного от дальнейшей жизни и работы New Horizons, но в то же время изучаем данные, собранные во время пролета мимо Плутона, и открываем много нового. Последние данные, переданные зондом, указывают на то, что дальнейшее изучение Плутона потребует отправки еще одной миссии к нему", заявил руководитель миссии Алан Штерн.
New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.
Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.
Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.
Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.ZN.UA