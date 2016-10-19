Новая цель аппарата New Horizons может оказаться "самым красным" объектом Солнечной системы

Аппарат достигнет своей цели 1 января 2019 года.

New Horizons достигнет объекта в поясе Койпера 1 января 2019 года NASA

Космический аппарат New Horizons, который в июле прошлого года совершил исторический пролет над Плутоном , займется изучением объекта из пояса Койпера, который может посоревноваться за звание "самого красного" объекта Солнечной системы, сообщается на сайте NASA

Объект 2014 MU69 располагается на расстоянии 1,6 миллиона километров за орбитой Плутона. New Horizons достигнет его 1 января 2019 года. Как показывают наблюдения с помощью телескопа "Хаббл", поверхность объекта окрашена в такой же красный цвет, как и поверхность Плутона, но может быть даже "краснее".

"Мы ожидаем много интересного от дальнейшей жизни и работы New Horizons, но в то же время изучаем данные, собранные во время пролета мимо Плутона, и открываем много нового. Последние данные, переданные зондом, указывают на то, что дальнейшее изучение Плутона потребует отправки еще одной миссии к нему", заявил руководитель миссии Алан Штерн.

New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.