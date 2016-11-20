Найден способ обойти пароль на экране блокировки в iOS

Уязвимость позволяет получить доступ к личной информации пользователя.
Чтобы обойти блокировку iPhone, необходимо сначала позвонить на него, а затем отправить сообщение. После этого нужно просто попросить Siri прочитать сообщение, дважды нажать и задержать палец на информации об отправителе, а затем успеть коснуться клавиатуры, которая появится на экране. Если все сделать правильно, то таким образом можно получить доступ к информации о контактах, сообщениях и фотографиях.
Apple уже проинформирована о данной проблеме и обещает исправить ее в следующих обновлениях операционной системы.
Ранее итальянский хакер Лука Тедеско сумел взломать iPhone 7 и iOS 10 и совершил джейлбрейк. Сначала он опубликовал на своей странице в Twitter,что информация хранится на ядре в сжатом, а не в зашифрованном виде, а спустя сутки он заявил о том, что ему удалось получить джейлбрейк на iPhone 7.4pda.ru