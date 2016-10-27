Apple представила новый MacBook Pro с сенсорной панелью на клавиатуре

Ноутбук представлен в версиях с экраном 13 и 15 дюймов.

Новый MacBook Pro оборудован сенсорной панелью над клавиатурой

Компания Apple провела презентацию, на которой представила новый MacBook Pro с сенсорной панелью над клавиатурой . Обновление стало самым масштабным для ноутбуков компании за последние два года.

Главным новшеством новых ноутбуков стала сенсорная панель Touch Bar, которая представляет собой тонкий Retina-дисплей, расположенный над клавиатурой. Он поддерживает технологию Multitouch и отображает контекстную информацию в зависимости от запущенного приложения. На правом конце Touch Bar находится сканер отпечатков Touch ID.

Кроме того, Apple решила отказаться от части клавиш на клавиатуре. Например, клавиша Esc теперь находится на панели Touch Bar.

Новый MacBook Pro представлен в двух версиях: с экраном 13 и 15 дюймов. По утверждению компании, ноутбуки стали самыми тонкими и легкими из линейки Pro. 13-дюймовая версия весит около 1,5 килограмм с толщиной 14,9 миллиметра, большая версия весит чуть меньше двух килограмм.

Корпус ноутбуков полностью выполнен из металла.

Предыдущая версия MacBook была представлена компанией в марте прошлого года. В MacBook остались только один двусторонний USB-порт и разъем для наушников. Диагональ дисплея всего 12 дюймов.