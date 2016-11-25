NASA показало образцы еды для астронавтов при полете на Марс

Меню астронавтов космического корабля Orion будет не таким разнообразным, как на МКС.
Менее разнообразное меню обусловлено тем, что запасы корабля не будут пополняться с Земли, а значит, астронавтом нужно взять весь необходимый запас продовольствия с собой.
В частности, ученые NASA представили батончики, энергетическая ценность которых составляет 700-900 килокалорий.
NASA планирует совершить пилотируемый полет к Красной планете к 2030 году.
20 декабря ученые из Северной Дакоты провели испытания прототипов скафандров, которые планировалось использовать во время высадки на Марс.
Космический центр NASA построил два прототипа скафандров, разработанные для работы в условиях низкой гравитации и невесомости. Скафандры прошли испытания в условиях американской пустыни, а затем их проверка была проведена на симуляторе во Флориде.
NASA также опубликовало видео строительства колонии на Марсе.
Ранее специалисты NASA провели испытание новых тепловых экранов для космических кораблей, которые позволят защитить корабль от жары во время погружения в атмосферу планеты и совершить замедление на необходимой высоте во время высадки на Марс.ZN.UA