NASA показало образцы еды для астронавтов при полете на Марс

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Меню астронавтов космического корабля Orion будет не таким разнообразным, как на МКС.

Энергетическая ценность каждого батончика составляет 700-900 килокалорий NASA

NASA представило образцы еды, которой будут питаться астронавты космического корабля Orion во время путешествия к Луне или Марсу . Как сообщается на сайте NASA , в отличие от экипажей МКС, которые могут выбрать из 200 наименований, меню астронавтов Orion будет менее разнообразным.

Менее разнообразное меню обусловлено тем, что запасы корабля не будут пополняться с Земли, а значит, астронавтом нужно взять весь необходимый запас продовольствия с собой.

В частности, ученые NASA представили батончики, энергетическая ценность которых составляет 700-900 килокалорий.

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