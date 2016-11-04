NASA планирует построить орбитальную станцию возле Луны к 2023 году

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Эксперты агентства обсудили возможность строительства станции с представителями других стран.

К 2023 году возле Луны может появиться орбитальная станция

Представители NASA и ряд специалистов из РФ, Японии, Канады и Европы обсудили возможность создания постоянной лунной базы на орбите спутника Земли к 2023 году, сообщается на сайте Планетологического общества.

Лунная база должна стать заменой Международной космической станции и быть создана по аналогии с МКС, с той разницей, что будет вращаться на орбите Луны, а не Земли. Станция будет оснащена более новым оборудованием, чем МКС. Она будет оборудована полностью автономными системами жизнеобеспечения и ионными двигателями.

Станция рассматривается в качестве промежуточной точки для исследований космоса. В частности, она может быть использована в ходе доставки людей на Марс к 2030 году.

Сначала NASA хочет доставить на орбиту Луны энергоблок будущей станции весом 8,5 тонн, а также двигатели, часть из которых могут создать представители Европейского космического агентства. Специалисты из Канады займутся разработкой "космической руки", наподобие разработанного ими "Канадарма".

Следующим этапом станет доставка жилых модулей, которые будут разработаны в Японии. Согласно концепции, они не будут зависеть от поставок воды и кислорода с Земли.

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