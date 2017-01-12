NASA опубликовало видео спуска станции Huygens на Титан

Аппарат был доставлен к спутнику Сатурна с помощью станции Cassini.

Опубликовано видео спуска зонда Huygens на Титан NASA

NASA представило видео, на котором можно увидеть спуск станции Huygens на спутник Сатурна Титан. Видео доступно на официальном канале Лаборатории реактивного движения на YouTube.

Как отмечают исследователи агентства, при составлении видео были использованы настоящие снимки, которые были получены аппаратом во время миссии. Зонд был доставлен к Титану с помощью станции Cassini.

Huygens совершил спуск на Титан 14 января 2005 года.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.