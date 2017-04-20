NASA опубликовало снимок "бьющегося сердца" черной дыры

Сверхмассивная черная дыра располагается в центре эллиптической галактики в созвездии Центавра.

NASA представило снимок галактики с черной дырой

Исследователи NASA получили снимок, на котором можно увидеть "пульсацию" сверхмассивной черной дыры , которая располагается в центре галактики NGC 4696 из созвездия Центавра, сообщается на сайте агентства

Новые данные, полученные с помощью обсерватории "Чандра", позволили получить новую информацию о черной дыре, которая располагается на расстоянии 145 миллионов световых лет от Земли. Несмотря на то, что саму черную дыру рассмотреть невозможно, исследователи изучили воздействие, которое она оказывает на галактику, в которой располагается, и на кластер, куда входит эта галактика.

Как отмечают исследователи, эта черная дыра напоминает бьющееся сердце, которое качает кровь по телу через артерии. Аналогичным образом черная дыра может транспортировать материю и энергию как в пределах галактики, так и за ее границы.

NASA

Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.