Музыка действует на мозг подобно опиатам – ученые

Прослушивание музыки действует на "центр удовольствия" в мозге человека.

Прослушивание музыки действует на "центр" удовольствия в мозге человека feelteso.wordpress.com/

Ученые заявили о том, что музыка действует на те же регионы мозга человека, в которых рождается чувство удовольствия при приеме наркотиков. Выводы ученых были опубликованы в журнале Scientific Reports.

В последнее время ученые обнаружили, что наркотики вызывают эйфорию, воздействуя на мозг не уникальным путем. Оказалось, что схожим образом на "центры удовольствия" действуют самые разные вещи: от общения с друзьями до религиозных чувств. При этом, многие нейрофизиологи предполагали, что аналогичным образом должна действовать на человека и музыка, при проигрывании которой включаются те же зоны коры и глубинных слоев мозга, что и при приеме психотропных препаратов.

Теперь же исследователи предположили, что если сходства действительно есть, то удовольствие от музыки должно притупиться или вообще исчезнуть, если заблокировать те рецепторы, на которые обычно действуют молекулы наркотиков. Сегодня врачи используют такие препараты для того, чтобы "откачивать" опиатных наркоманов и подавлять эффекты от передозировки героином и похожими на него веществами.

Взяв один из таких препаратов – налтрексон – ученые предложили выпить его нескольким добровольцам, после чего прослушать две любимых аудиозаписи. Во время этой процедуры ученые следили за изменениями в мимике лица и в работе мозга участников опытов, а после него они опросили их на предмет того, поменялось ли их восприятие музыки.

Как оказалось, блокада опиоидных рецепторов в мозге добровольцев действительно сильно влияла на восприятие музыки – в среднем, удовольствие от прослушивания любимых записей снизилось на 14 пунктов по 100-балльной шкале, а прослушивание нейтральной музыки наоборот, стало чуть более приятным.



Схожая картина, по словам канадского нейрофизиолога, наблюдалась как в данных прямых наблюдений за мимикой лица, так и в рассказах участников опытов.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.