Итоги 2016 года: Главные открытия в области космоса

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В 2016 году ученые зафиксировали гравитационные волны и открыли "вторую Землю".

2016 год стал годом нескольких важных открытий в сфере космоса. Ученым удалось "словить" гравитационные волны, существование которых предсказал Альберт Эйнштейн, открыть "вторую Землю" у ближайшей к Солнцу звезды и узнать о существовании Девятой планеты. ZN.UA собрало главные открытия прошедшего года.

Девятая планета

NASA

20 января астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского университета в Пасадене заявили о том, что им удалось обнаружить за орбитой Плутона объект размером с Нептун, масса которого превышает массу Земли в 10 раз. В ближайшей точке девятая планета подходит к Солнцу на расстояние, в семь раз превышающее радиус орбиты Нептуна — на 200 астрономических единиц (астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Дальняя точка орбиты удалена от нашей звезды на 600-1200 астрономических единиц.

Обнаружить загадочную планету Х астрономам удалось с помощью анализа данных о гравитационном влиянии, которое она оказывает на соседние небесные тела. Вероятность ошибки в обнаружении Девятой планеты авторы исследования оценивают в 0,07%. Вместе с тем, окончательно об открытии новой планеты будет сообщено, когда астрономам удастся увидеть ее в телескоп.

Гравитационные волны

NASA

11 февраля ученые из проекта LIGO заявили об экспериментальном открытии гравитационных волн, которые являются прямым следствием Общей теории относительности, предложенных Альбертом Эйнштейном в 1915 году. Они описываются уравнениями волнового типа, их решения соответствуют возмущениям пространства-времени, движущимся со скоростью света. В отличие от электромагнитных волн — света — интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, поэтому обнаружить их удалось лишь спустя 100 лет с момента предсказания.

LIGO — это система из двух одинаковых детекторов, тщательно настроенных для регистрации невероятно малых смещений от прохождения гравитационных волн. Детекторы расположены на расстоянии трех тысяч километров друг от друга в Ливингстоне, штат Луизиана, и Хэнфорде, штат Вашингтон. Проект был предложен в 1992 году группой американских ученых, в которую входил в том числе Кип Торн, известный своим участием в создании фильма "Интерстеллар". LIGO, обошедшаяся в 370 миллионов долларов, приступила к работе еще в 2002 году, но поймать гравитационную волну удалось только после модернизации, осуществленной в 2010-2015 годах.

Вторая Земля

24 августа ученые заявили о том, что у ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра обнаружена землеподобная потенциально обитаемая планета. Расстояние от планеты Proxima b до материнской звезды составляет семь миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.

Как подчеркивают ученые, если окажется, что у планеты есть магнитное поле плотная атмосфера и океаны, наполненные жидкой водой, шансы на существование на ней жизни очень высоки.

Еще одна со странными изменениями яркости

Астрономы обнаружили еще одну звезду з загадочными перепадами яркости. В 2015 году была обнаружена KIC 8462852, чья светимость падала на 20% и оставалась на таком же уровне некоторое время. Некоторые астрономы связывают такие перепады яркости с наличием вокруг звезды мегаструктур, построенных инопланетной цивилизацией.

EPIC 204278916 также удивила ученых. Блеск звезды, согласно данным космического телескопа "Кеплер", снижался до 65% от максимального в течение 25 суток наблюдений. Сильные провалы в кривой блеска означают, что звезду закрывал объект, сравнимый с ней по своим размерам. Как и в случае с KIC 8462852, вряд ли тому причиной плотное облако комет: потребовалось бы несколько сотен тысяч комет с гигантскими ядрами.

16 новых "сигналов инопланетян"

Lenta.ru



Впервые быстрые радиовсплески (FRB), которые некоторые ученые связывали с сигналами инопланетной цивилизации, были обнаружены еще в 2007 году. С тех пор исследователи периодически фиксировали подобные всплески, которые всегда были единичными явлениями.

Вместе с тем, в марте этого года ученые зафиксировали 10 FRB, которые исходили их одного региона космоса в созвездии Возничего. В декабре были зафиксированы еще шесть импульсов, которые исходили их того же региона космоса. По мнению исследователей, обнаружение 16 быстрых радиовсплесков в одном и том же регионе поможет им установить природу их происхождения.