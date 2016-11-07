Илон Маск предупредил об опасности развития искусственного интеллекта

По мнению главы SpaceX и Tesla роботы могут оставить людей без работы.
"Людям придется смириться с тем, что их рабочие места займут роботы. Нам всем придется научиться сосуществовать в симбиозе с продвинутым искусственным интеллектом", – заявил Маск.
По мнению бизнесмена, роботы заменят не только служащих на заводах, что происходит уже сейчас. Он подчеркивает, что современные нейросети могут заменить людей даже в сфере развлечений, а значит, количество рабочих мест, которые останутся на долю человечества, будет стремительно сокращаться.
Маск подчеркивает, что решить эту проблему можно введением безусловного базового дохода – выплат каждому человеку без учета проделанной работы, что позволит решить проблемы безработицы и бедности.
Ранее ученые предположили, что к 2020 году из-за развития робототехники без работы останутся 5 миллионов человек. По мнению ученых, пострадают, прежде всего, и в большей мере от технологической революции административные и офисные работники ("белые воротнички"), потери рабочих мест в этой категории составят две трети.ZN.UA