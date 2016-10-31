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Ученые создали робота, поедающего живые организмы

31 октября в 12:09

"Еда" попадает в искусственный желудок робота, в котором перерабатывается бактериями.

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Мягкий робот поедает живые организмы
New Scientist
Ученые из Бристольского университета создали мягкого робота, который способен получать энергию из поглощаемых им организмов. Как сообщает New Scientist, робот создан по аналогии с трубчатыми организмами, которые живут на поверхности воды.

"Рот" робота изготовлен из мягкого полимера, с его помощью машина поглощает воду с живыми организмами. Затем жидкость попадает в желудок, в котором находятся бактерии, превращающие организмы в энергию, которая питает робота. Отходы выбрасываются через отверстие в задней части устройства.

По словам специалистов, на данный момент робот может вырабатывать небольшое количество энергии, но ученым удалось уменьшить потребность робота в ней, используя полимеры для изготовления отдельных его частей. Также удалось повысить КПД микробных топливных элементов, увеличив их количество в машине.

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Исследователи надеются, что робот будет использоваться в загрязненной водной среде.

Ранее ученые научили робота сомневаться в правильности указаний человека. Получив приказ, робот не сразу его выполняет, а сначала анализирует свои навыки и физические возможности выполнить приказ. Кроме этого рассматривается положение робота в системе отношений "начальник-подчиненный": робот "думает", должен ли он вообще выполнять этот приказ. Чтобы это случилось, отдавший распоряжение должен обладать соответствующими полномочиями. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги робот ученые машина
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