Хакеры взломали флагман Google всего за минуту

Атака позволила злоумышленникам получить полный контроль над устройством.
Используя "дыру" в программном обеспечении, хакеры смогли получить полный контроль над смартфоном. Хакеры совершили удаленную атаку на Pixel, что позволило им прослушивать звонки, управлять средствами на счету пользователей и использовать смартфоны в хакерских атаках.
Вместе с тем, хакеры стремились лишь продемонстрировать свои умения и предупредить производителя. Google обещает в ближайшее время устранить уязвимость смартфонов.
Ранее Итальянский хакер Лука Тедеско сумел взломать iPhone 7 и iOS 10 и совершил джейлбрейк. Сначала он опубликовал на своей странице в Twitter,что информация хранится на ядре в сжатом, а не в зашифрованном виде, а спустя сутки он заявил о том, что ему удалось получить джейлбрейк на iPhone 7.ZN.UA