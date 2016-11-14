Хакеры взломали флагман Google всего за минуту

Атака позволила злоумышленникам получить полный контроль над устройством.

Хакерам понадобилась всего минута на то, чтобы взломать Google Pixel 4pda.ru

Специалисты из китайской компании Qihoo 360 смогли взломать флагманский смартфон компании Google Pixel всего за одну минуту. Как сообщает Forbes , хакеры продемонстрировали взлом устройства на конференции PwnFest 2016, которая проходила в Сеуле, и получили за это вознаграждение в размере 120 тысяч долларов от Google.

Используя "дыру" в программном обеспечении, хакеры смогли получить полный контроль над смартфоном. Хакеры совершили удаленную атаку на Pixel, что позволило им прослушивать звонки, управлять средствами на счету пользователей и использовать смартфоны в хакерских атаках.

Вместе с тем, хакеры стремились лишь продемонстрировать свои умения и предупредить производителя. Google обещает в ближайшее время устранить уязвимость смартфонов.

Ранее Итальянский хакер Лука Тедеско сумел взломать iPhone 7 и iOS 10 и совершил джейлбрейк. Сначала он опубликовал на своей странице в Twitter,что информация хранится на ядре в сжатом, а не в зашифрованном виде, а спустя сутки он заявил о том, что ему удалось получить джейлбрейк на iPhone 7.