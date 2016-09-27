"Хаббл" зафиксировал водяные гейзеры на спутнике Юпитера

Исследователи не исключают наличия жизни на Европе.

На Европе зафиксировано существование водяных гейзеров NASA

Исследователи NASA с помощью телескопа "Хаббл" зафиксировали возможные водяные гейзеры на Европе – наименьшем из спутников Юпитера, которые были открыты Галилео Галилеем.

По мнению исследователей, океан Европы является одним из наиболее благоприятных мест для поиска внеземной жизни. Обнаружение же гейзеров свидетельствует о том, что космическим аппаратам, которые будут исследовать Европу, удастся собрать образцы воды из океана спутника Юпитера без необходимости бурить его поверхность, сообщается на сайте NASA.

Гейзеры вырываются на высоту до 200 километров, а затем вода из них опадает обратно на поверхность Европы. Океан спутника содержит в себе в два раза больше воды, чем содержится на Земле, но она защищена толстым и очень холодным льдом, плотность которого неизвестна. Гейзеры помогут собрать образцы воды из океана без необходимости бурить лед.

Ученые наблюдали за Европой на протяжении 15 месяцев, во время которых спутник 10 раз транзитом проходил по диску Юпитера, что позволило исследователям зарегистрировать три нерегулярных случая активности гейзеров.

Ранее ученые заявили о том, что соленый океан, который скрывается под льдистой поверхностью Европы, похож на своих земных сородичей по химическому составу и физическим свойствам. По мнению исследователей, это означает, что океан может поддерживать существование жизни, даже несмотря на отсутствие вулканической гидротермальной активности в нем.