"Хаббл" сделал снимок "запутанной" галактики из созвездия Девы

Галактика занимает промежуточное положение между эллиптической и спиральной.

"Хаббл" сделал новый впечатляющий снимок itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок необычной галактики NGC 4388, которая располагается на расстоянии 60 миллионов световых лет от Земли в созвездии Девы. Снимок был опубликован на официальном сайте телескопа

Как отмечают исследователи, галактика является "запутанной", поскольку в ней наблюдаются признаки разных типов галактик. Окраины гладкие и "безликие", что является признаком эллиптической галактики, в центре же можно заметить два симметричных рукава – признак спиральной галактики.

В рукавах галактики можно заметить голубые молодые звезды, что является признаком того, что галактика пережила всплеск звезообразования.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенноразрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.