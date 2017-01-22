Топ Новости
<
>

"Хаббл" сделал снимок светил из созвездия Стрельца

22 января в 05:50

На снимке можно увидеть россыпь из молодых и старых звезд.

хаббл
"Хаббл" снял часть созвездия Стрельца
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок небольшого фрагмента созвездия Стральца. Как сообщается на сайте NASA, на снимке можно увидеть россыпь из тусклых красных и ярких голубых звезд на фоне тысяч других светил и галактик.

Цвета звезд зависят от их температуры. Очень горячие звезды окрашены в голубой или белый цвет, более же холодные звезды начинаю приобретать красноватый оттенок. Они могут быть более холодными из-за меньших размеров или потому, что уже вошли в стадию красного гиганта.

Читайте также: "Хаббл" получил снимок "театра теней", устроенного экзопланетой

33
NASA

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги звезда созвездие телескоп астроном
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.44
EUR 29.28
Последние новости