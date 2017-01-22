"Хаббл" сделал снимок светил из созвездия Стрельца

На снимке можно увидеть россыпь из молодых и старых звезд.
Цвета звезд зависят от их температуры. Очень горячие звезды окрашены в голубой или белый цвет, более же холодные звезды начинаю приобретать красноватый оттенок. Они могут быть более холодными из-за меньших размеров или потому, что уже вошли в стадию красного гиганта.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA