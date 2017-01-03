"Хаббл" сделал снимок сливающихся галактик

Объект IRAS 14348-1447 находится на расстоянии миллиарда световых лет от Земли.

"Хаббл" сделал снимок галактик в процессе слияния itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок объекта IRAS 14348-1447, который состоит из двух галактик, находящихся в процессе слияния. Снимок был опубликован на сайте телескопа

Как отмечают исследователи, в далеком прошлом две богатые газом спиральные галактики подошли настолько близко друг к другу, что гравитационное влияние заставляет их медленно сливаться в одно целое.

Объект находится на расстоянии более миллиарда световых лет от Земли.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенноразрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.