"Хаббл" сделал снимок спиральной галактики из созвездия Льва

NGC 3274 располагается на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли.
При создании фотографии "Хаббл" использовал пять разных фильтров, что позволило совместить на снимке изображения галактики в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом спектре.
Расположенная на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли галактика была открыта в 1783 году Уильямом Гершелем.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA