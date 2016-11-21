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"Хаббл" сделал снимок спиральной галактики из созвездия Льва

21 ноября в 13:51

NGC 3274 располагается на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли.

хаббл
"Хаббл" сделал новый снимок
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили новый впечатляющий снимок. На этот раз в центре фото разместилась галактика NGC 3274 из созвездия Льва. Снимок был опубликован на сайте телескопа.

При создании фотографии "Хаббл" использовал пять разных фильтров, что позволило совместить на снимке изображения галактики в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом спектре.

Расположенная на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли галактика была открыта в 1783 году Уильямом Гершелем.

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spacetelescope.org

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги галактика астроном телескоп
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