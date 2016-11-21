"Хаббл" сделал снимок спиральной галактики из созвездия Льва

NGC 3274 располагается на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли.

"Хаббл" сделал новый снимок itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили новый впечатляющий снимок. На этот раз в центре фото разместилась галактика NGC 3274 из созвездия Льва. Снимок был опубликован на сайте телескопа

При создании фотографии "Хаббл" использовал пять разных фильтров, что позволило совместить на снимке изображения галактики в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом спектре.

Расположенная на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли галактика была открыта в 1783 году Уильямом Гершелем.

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.