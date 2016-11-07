"Хаббл" сделал снимок необычной линзовидной галактики

Галактика NGC 1222 находится в процессе поглощения двух своих соседок.

"Хаббл" сделал новый снимок itc.ua

Исследователи с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок линзовидной галактики NGC 1222, которая выделяется на фоне других представителей этого класса. Снимок был опубликован на сайте телескопа

Как подчеркивают ученые, обычно линзовидные галактики состоят из старых красных звезд, но в NGC 1222 был замечен активный процесс звездообразования. Более того, астрономы установили, что галактика состоит из трех отдельных частей, которые вместе образуют ее центр.

По мнению исследователей, NGC 1222 "поглотила" две небольшие галактики и этот процесс не завершился до сих пор. Вероятно, столкновение стало причиной появления в галактике облаков газа, из которых и образуются новые звезды.

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.