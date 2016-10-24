"Хаббл" сделал снимок аномально молодых звезд на окраинах Млечного Пути

Возраст звезд составляет около 11 миллиардов лет.

"Хаббл" сделал снимок молодых звезд на окраинах галактики itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок звездного кластера NGC 362, который располагается на расстоянии 27 тысяч световых лет от Земли в созвездии Тукана. Как сообщается на сайте телескопа , всего в нашей галактике содержится около 150 шаровых кластеров, но NGC 362 отличается от других.

Шаровые скопления представляют собой тесные группы звезд, которые располагаются на окраинах Млечного Пути. Средний возраст звезд в подобных скоплениях составляет около 13 миллиардов лет. Изучая же звезды в NGC 362, ученые установили, что они содержат в себе гораздо больше водорода и гелия, чем звезды в других шаровых кластерах. По мнению исследователей, возраст светил из NGC 362 составляет примерно 10-11 миллиардов световых лет, то есть кластер моложе, чем его "коллеги".

Ранее NASA опубликовало фото галактического кластера MS 0735.6+7421, который располагается в созвездии Жирафа. Кластер является областью, в которой было зафиксировано одно из самых мощных космических извержений.