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"Хаббл" сделал снимок аномально молодых звезд на окраинах Млечного Пути

24 октября в 14:24

Возраст звезд составляет около 11 миллиардов лет.

хаббл
"Хаббл" сделал снимок молодых звезд на окраинах галактики
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок звездного кластера NGC 362, который располагается на расстоянии 27 тысяч световых лет от Земли в созвездии Тукана. Как сообщается на сайте телескопа, всего в нашей галактике содержится около 150 шаровых кластеров, но NGC 362 отличается от других.

Шаровые скопления представляют собой тесные группы звезд, которые располагаются на окраинах Млечного Пути. Средний возраст звезд в подобных скоплениях составляет около 13 миллиардов лет. Изучая же звезды в NGC 362, ученые установили, что они содержат в себе гораздо больше водорода и гелия, чем звезды в других шаровых кластерах. По мнению исследователей, возраст светил из NGC 362 составляет примерно 10-11 миллиардов световых лет, то есть кластер моложе, чем его "коллеги".

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spacetelescope.org

Ранее NASA опубликовало фото галактического кластера MS 0735.6+7421, который располагается в созвездии Жирафа. Кластер является областью, в которой было зафиксировано одно из самых мощных космических извержений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги созвездие звезды фото космос
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