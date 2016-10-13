Ученые представили видео превращения спутника Марса в "Звезду смерти"

Фобос столкнулся с астероидом диаметром 250 метров.

Кратер на Фобосе образовался в результате столкновения с астероидом диаметром 250 метров esa.int

Внешний вид одного из спутников Марса Фобос а напоминает "Звезду смерти" - корабль из фильма "Звездные войны". Теперь же исследователям удалось раскрыть тайну того, как возник подобный облик спутника, сообщает портал UPI.

Схожести Фобосу со "Звездой смерти" придает кратер, диаметр которого составляет девять километров. Ранее астрономы не могли понять, как подобный кратер мог образоваться без разрушения спутника. В новом исследовании ученые провели компьютерное моделирование и определили, что Фобос столкнулся с объектом диаметром 250 метров, который двигался на скорости шесть километров в секунду.

Ученые подчеркивают, что если бы Земля столкнулась с объектом, который соотносился с параметрами планеты так же, как астероид со спутником, это имело бы необратимые последствия для планеты.

Ученые из NASA подсчитали, что Фобосу осталось "жить" от 30 до 50 млн лет. Фобос находится ближе к Марсу, чем любой другой спутник к своей планете в Солнечной системе: орбита Фобоса пролегает в 6000 км от поверхности Марса.