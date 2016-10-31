Топ Новости
<
>

"Хаббл" сделал необычный снимок Крабовидной туманности

31 октября в 14:24

Туманность окрашена в зеленый цвет благодаря использованию всего одного фильтра.

хаббл
"Хаббл" сделал снимок Крабовидной туманности
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили необычный снимок Крабовидной туманности, которая располагается на расстоянии 1500 световых лет от Земли в созвездии Весов, сообщается на сайте телескопа.

Туманность образовалась в результате взрыва сверхновой звезды. Снимок, полученный "Хабблом", отличается от других изображений Крабовидной туманности из-за использования только одного фильтра. Это позволило придать туманности необычный зеленый оттенок.

В самом центре туманности располагается пульсар, размерами похожий на спутник Марса Фобос, но масса которого  в 1,5 раза превышает массу Солнца. Пульсар вращается со скоростью 30 раз в секунду.

Читайте также: "Хаббл" сделал снимок аномально молодых звезд на окраинах Млечного Пути

33
spacetelescope.org

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги туманность телескоп астроном
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.50
EUR 27.85
Последние новости