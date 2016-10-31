"Хаббл" сделал необычный снимок Крабовидной туманности

Туманность окрашена в зеленый цвет благодаря использованию всего одного фильтра.
Туманность образовалась в результате взрыва сверхновой звезды. Снимок, полученный "Хабблом", отличается от других изображений Крабовидной туманности из-за использования только одного фильтра. Это позволило придать туманности необычный зеленый оттенок.
В самом центре туманности располагается пульсар, размерами похожий на спутник Марса Фобос, но масса которого в 1,5 раза превышает массу Солнца. Пульсар вращается со скоростью 30 раз в секунду.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA