Группа Metallica сыграла песню на детских инструментах

18 ноября группа выпустит первый после восьмилетнего перерыва альбом.

Metallica спела под аккомпанемент детских инструментов metallica.com

Группа Metallica пришла на вечернее шоу Джимми Фэллона и сыграла песню Enter Sandman на детских инструментах. Видео с записью выступления группы было опубликовано на официальном канале шоу на YouTube.

Музыканты спели под аккомпанемент детских инструментов в сопровождении хип-хоп группы The Root.

18 ноября Metallica выпустит альбом Hardwired…To Self-Destruct, который станет первым, записанным группой после восьмилетнего перерыва.

Последний альбом команды Death Magnetic вышел осенью 2008 года. В 2011-м Metallica совместно с Лу Ридом выпустила отдельную пластинку Lulu.

Metallica — одна из наиболее известных и коммерчески успешных метал-групп в мире. Вместе с Megadeth, Anthrax и Slayer Metallica входит в так называемую "большую четверку трэш-метала", которой удалось популяризировать жанр.

Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram.