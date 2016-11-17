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Группа Metallica сыграла песню на детских инструментах

17 ноября в 13:56

18 ноября группа выпустит первый после восьмилетнего перерыва альбом.

Metallica
Metallica спела под аккомпанемент детских инструментов
metallica.com
Группа Metallica пришла на вечернее шоу Джимми Фэллона и сыграла песню Enter Sandman на детских инструментах. Видео с записью выступления группы было опубликовано на официальном канале шоу на YouTube.

Музыканты спели под аккомпанемент детских инструментов в сопровождении хип-хоп группы The Root.

18 ноября Metallica выпустит альбом Hardwired…To Self-Destruct, который станет первым, записанным группой после восьмилетнего перерыва.

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Последний альбом команды Death Magnetic вышел осенью 2008 года. В 2011-м Metallica совместно с Лу Ридом выпустила отдельную пластинку Lulu.

Metallica — одна из наиболее известных и коммерчески успешных метал-групп в мире. Вместе с Megadeth, Anthrax и Slayer Metallica входит в так называемую "большую четверку трэш-метала", которой удалось популяризировать жанр.

Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Metallica музыка песня
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