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Группа Pink Floyd представила клип на песню 1969 года

27 октября в 15:05

Видео было снято по случаю выпуска коллекции старых записей группы The Early Years 1965-1972.

Pink Floyd
Представлен клип на песню Pink Floyd, записанную 47 лет назад
Группа Pink Floyd представила клип на песню Green Is the Colour, которая была написана 47 лет назад. Ролик был опубликован на официальной странице группы на YouTube.

Запись клипа приурочена к выходу большой коллекции старых записей группы The Early Years 1965-1972, релиз которой запланирован на 11 ноября. В сборник войдет 20 часов ранее не публиковавшихся песен, семь часов ранее не публиковавшихся концертных записей, а также более 15 часов архивных видео.

Песня Green Is the Colour, на которую снят клип, впервые вышла в 1969 году на альбоме More. На этом диске представлена музыка, которую Pink Floyd записали для фильма Барбета Шредера "Еще".

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Ранее сообщалось о том, что украинская студия  Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up"  группы Coldplay.

По материалам: ZN.UA
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Тэги клип песня видео
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