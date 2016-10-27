Группа Pink Floyd представила клип на песню 1969 года

Видео было снято по случаю выпуска коллекции старых записей группы The Early Years 1965-1972.
Запись клипа приурочена к выходу большой коллекции старых записей группы The Early Years 1965-1972, релиз которой запланирован на 11 ноября. В сборник войдет 20 часов ранее не публиковавшихся песен, семь часов ранее не публиковавшихся концертных записей, а также более 15 часов архивных видео.
Песня Green Is the Colour, на которую снят клип, впервые вышла в 1969 году на альбоме More. На этом диске представлена музыка, которую Pink Floyd записали для фильма Барбета Шредера "Еще".
Ранее сообщалось о том, что украинская студия Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up" группы Coldplay.ZN.UA