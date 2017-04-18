Google запустила онлайн-тур по деревянным церквям Карпатского региона

В туре собрано восемь церквей.

Google представил виртуальный тур по деревянным церквям украинских Карпат Google

Компания Google в сотрудничестве с Министерством культуры Украины запустила виртуальный тур по деревянным церквям Карпатского региона, который приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, сообщается в блоге компании.

В тур включены восемь церквей украинских Карпат: Церковь вознесения Господнего, Церковь сошествия Святого духа, Церковь Святой троицы и другие.

Всего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено 16 деревянных церквей Карпатского региона: восемь из них располагаются в Украине, а еще восемь – в Польше.

Google

Ранее Google запустила виртуальный тур по легендарной Abbey Road Studios. Посетитель онлайн-экскурсии может заглянуть внутрь студии, где записывались Beatles, Pink Floyd, Take That, Oasis, Blur, Кейт Буш, U2 и другие известные музыканты. Всего представлено три зала для записи музыкальных композиций и комната мастеринга.

Кроме того, компания дает возможность пользователям посетить онлайн-тур по острову Роббен, расположенному близ мыса Доброй Надежды, где на протяжении 18 лет пробыл в заключении восьмой президент ЮАР Нельсон Мандела.

Пользователям также доступен онлайн-тур по лучшим театрам мира.