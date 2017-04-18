Google запустила онлайн-тур по деревянным церквям Карпатского региона

В туре собрано восемь церквей.
В тур включены восемь церквей украинских Карпат: Церковь вознесения Господнего, Церковь сошествия Святого духа, Церковь Святой троицы и другие.
Всего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено 16 деревянных церквей Карпатского региона: восемь из них располагаются в Украине, а еще восемь – в Польше.
Ранее Google запустила виртуальный тур по легендарной Abbey Road Studios. Посетитель онлайн-экскурсии может заглянуть внутрь студии, где записывались Beatles, Pink Floyd, Take That, Oasis, Blur, Кейт Буш, U2 и другие известные музыканты. Всего представлено три зала для записи музыкальных композиций и комната мастеринга.
Кроме того, компания дает возможность пользователям посетить онлайн-тур по острову Роббен, расположенному близ мыса Доброй Надежды, где на протяжении 18 лет пробыл в заключении восьмой президент ЮАР Нельсон Мандела.
Пользователям также доступен онлайн-тур по лучшим театрам мира.ZN.UA