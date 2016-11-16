Google разработал технологию улучшения качества изображений с низким разрешением

В основе технологии RAISR лежит машинное обучение.

Google позволит улучшить качество изображений с низким разрешением

Компания Google представила технологию RAISR, которая позволяет быстро создать изображение с высоким разрешением из некачественного снимка.

Подобные методы апскейлинга изображений существовали и раньше, но они использовали достаточно простые алгоритмы копирования находящихся рядом пикселей для повышения разрешения картинки. В большинстве случаев в итоге получалось изображение большего разрешения, но все еще размытое. Технология RAISR отличается тем, что в ее основе лежит машинное обучение.

Специалисты Google обучили программу на основании 10 тысяч пар изображений, в которых одно было высокого качества, а второе – низкого. В результате программа научилась создавать фильтр, который позволил ей преобразовать картинку с низким качеством изображения в максимально приближенную к оригинальной.

Технология может быть использована в мобильных фотографиях. Например, она будет компенсировать низкое разрешение камер смартфонов или же повышать качество снимка, сделанного с использованием цифрового зума.

Ранее сообщалось о том, что Google вскоре сможет определить место, в котором была сделана та или иная фотография. Для этого сотрудники компании создали нейронную сеть, получившую название PlaNet, в базу данных которой было загружено более 90 миллионов снимков с указанием мест, в которых они были сняты.