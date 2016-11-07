Искусственный интеллект Google научат играть в StarCraft II

Игра станет площадкой для обучения искусственного интеллекта.

DeepMind научит искусственный интеллект проходить StarCraft II

Британская компания DeepMind заявила о том, что будет использовать стратегию StarCraft II для обучения(ИИ). Как сообщает ZDNet , DeepMind совместно с Blizzard планируют создать открытую платформу для обучения ИИ уже к 2017 году. Использовать платформу сможет любой желающий.

По словам представителей компании, видео-игры являются лучшим инструментом для обучения ИИ. "Миссия DeepMind состоит в том, чтобы создать ИИ, который сможет решать комплексные задачи без подсказки", заявили представители компании. Игры же создают широкое поле для создания и тестирования гибкого ИИ, позволяя следить за тем, насколько успешно идет прохождение уровней.

StarCraft II подходит для обучения ИИ более всего, поскольку ее прохождение происходит в реальном времени.

До этого ИИ, разработанный DeepMind, смог выиграть у профессионального игрока в го.

Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект сравнялся в тесте IQ с четырехлетними детьми. Авторы использовали тест WPPSI третьего издания, который применяется для детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. Чтобы адаптировать издание для компьютерной программы, ученые использовали дополнительные модули, переводящие текстовый вопрос в набор ключевых слов.