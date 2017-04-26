Google посвятил дудл зонду Cassini

Сегодня зонд совершит первый из пролетов между кольцами Сатурна.

Cassini совершит первый пролет между кольцами Сатурна Google

Поисковый гигант Google представил дудл, посвященный зонду NASA Cassini , который сегодня совершит первый из 22 пролетов между кольцами Сатурна. Серия пролетов станет последней миссией зонда в системе планеты.

Дудл является анимацией, на которой можно увидеть Cassini, которая снимает Сатурн с помощью камеры, а затем делает "селфи".

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.